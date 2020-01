Brasile: Embraer annuncia studio nuovo aereo turbo-propulsore in collaborazione con Boeing (6)

- Per l'acquisizione dell'80 per cento delle azioni di Embraer la Boeing pagherà 4,2 miliardi di dollari. Gli azionisti di Embraer hanno anche approvato la creazione di una joint venture relativamente al restante 20 per cento della società brasiliana, che rappresenta l'aviazione militare. La partnership è stata siglata per promuovere e sviluppare nuovi mercati alla produzione di aeromobili militari, in particolare i velivoli multifunzionali KC-390. Secondo i termini proposti, Embraer deterrà il 51 per cento delle quote di joint venture e Boeing, il restante 49 per cento. (segue) (Brb)