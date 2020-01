Iran-Venezuela: Arreaza ricevuto a Teheran da omologo Zarif (5)

- I governi di Stati Uniti e Colombia sono capofila regionali dell'azione internazionale di pressione su Maduro, i primi a riconoscere Guaidò come presidente ad interim del paese. Washington usa da tempo la leva delle sanzioni per indebolire il governo di Maduro e favorire il passaggio dei poteri a Guaidò, che da gennaio ha giurato per un secondo mandato alla guida dell'Assemblea nazionale (An). Le sanzioni hanno colpito sia persone interne alla cerchia di Maduro sia il settore petrolifero venezuelano, da cui dipende la quasi totalità degli introiti statali del paese caraibico. (segue) (Res)