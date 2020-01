Migranti: Conte, mio ruolo è stato chiarito, "ci sono" su indirizzo politico e generale

- In merito alla vicenda legata al caso Gregoretti, "ho già chiarito il mio ruolo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Sono le venti" sul "Nove". "Ho chiarito che in questo caso il ministro aveva appena fatto approvare un decreto sicurezza bis che era appena entrato in vigore per rinforzare le sue competenze. Ha rivendicato anche pubblicamente la sua competenza specifica. Per quanto riguarda il mio ruolo quando si tratta, non di rispondere non della decisione specifica, ma dell'indirizzo politico e generale io ci sono", ha detto Conte sottolineando che il suo ruolo ha riguardato "la redistribuzione dei migranti".(Rin)