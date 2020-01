Roma: Raggi, 70 scuole hanno aderito a "Mille orti per mille giardini scolastici"

- Creare un vero e proprio orto urbano dentro il proprio istituto scolastico. Questo il progetto "Mille orti per mille giardini scolastici" iniziativa organizzata dall’assessorato alle Politiche del Verde del Comune di Roma che mette a disposizione degli istituti della nostra città l’attrezzatura per creare un vero e proprio orto. "Oggi voglio parlarvi di un progetto nelle scuole di Roma che sta riscuotendo molto successo tra studenti e genitori: 'Mille orti per mille giardini scolastici' ", scrive su Facebook il sindaco della Capitale, Virginia Raggi. "Abbiamo già consegnato i kit - che comprende cassoni in legno, terriccio, attrezzi da lavoro, innaffiatoi, vaporizzatori, palette da giardiniere e rastrelli - nelle prime strutture che hanno fatto domanda: la scuola infanzia Il Gelsomino e la scuola infanzia Ranocchio Scarabocchio nel Municipio VIII, l’ I.C. Uruguay plesso Gino Bartali e l’I.C. Renato Fucini plesso primaria nel Municipio III, la scuola infanzia Mondo Incantato e l’I.C. Nino Rota plesso di via F.S. Benucci nel Municipio XI, l’I.C. Via Baccano, plesso via Baccano e plesso di via della Stazione di Prima Porta, scuola infanzia L’Aquilone e Galline Bianche nel Municipio XV. Le scuole che hanno aderito, pensate, sono 70 in questa prima fase: un numero che racconta bene la voglia di mettere in pratica modelli educativi innovativi che riescano, come in questo caso, ad unire il gioco, l’amore per la natura e l’insegnamento della scienza", conclude Raggi. (Rer)