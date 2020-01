Autostrade: Conte, dossier complesso su cui governo vuole soluzione "ponderata"

- Quello delle concessioni autostradali è un dossier complesso, su cui il governo è al lavoro per una soluzione "ponderata". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Sono le venti" sul "Nove". "E' un dossier complesso, ci stiamo prendendo del tempo per individuare l'interesse pubblico e per portare a termine il dossier nel migliore dei modi", ha spiegato Conte. "Detto questo – ha aggiunto - è una società quotata in borsa e mi imbarazza ogni giorno dovere parlare e cercare e posso garantire che ovviamente sarà presa una decisione ponderata in tutti i suoi aspetti per tutelare interesse pubblico". Su questo tema, serve una "soluzione plausibile", in quanto "non valgono valutazioni soggettive né possono valere orientamenti ideologici preconcetti". (Rin)