Migranti: Pozzallo assegnato come porto sbarco Ocean Viking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità italiane hanno assegnato alla nave Ocean Viking Pozzallo come porto di sbarco. Lo riferisce un comunicato del Viminale. "In seguito alla richiesta avanzata - si legge nella nota - è stato assegnato alla nave Ocean Viking – con 39 migranti a bordo, di cui 19 minori –Pozzallo come porto di sbarco. Francia, Germania e Lussemburgo hanno dato la loro disponibilità ad accogliere tutti e 20 i migranti ricollocabili. La disponibilità è stata offerta sulla base dell’apertura della procedura di redistribuzione dei migranti a livello europeo avviata dalla Commissione Ue sulla scorta del preaccordo di Malta", conclude il comunicato.(Com)