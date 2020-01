Libia: Conte, sciocco valutare ruolo dell'Italia da una fotografia

- Il ruolo dell''Italia nel processo di pace in Libia non deve essere valutato da una "foto opportunity" perché sarebbe "sciocco". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ospite di "Sono le venti" sul "Nove", commentando le immagini alla fine della Conferenza di Berlino sulla Libia, in cui il premier cerca un posto in prima fila con gli altri capi di Stato e di governo. "E' sciocco, e mi rifiuto di pensare, che in un dibattito pubblico sulla Libia possa essere orientato dal ruolo dell'Italia, che un giorno è sugli altari e un altro nella polvere, e poi dalle posizioni sulla foto opportunity. L'Italia unico è stato l'unico paese europeo, insieme alla Francia, invitato alla Conferenza" di Berlino, ha spiegato Conte.(Rin)