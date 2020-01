Libia: Conte, Italia lavora con armi della diplomazia per soluzione pacifica

- L'Italia è uno di quei paesi, rispetto al dossier della Libia, che lavora con "le armi della diplomazia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ospite di "Sono le venti" sul "Nove". "Paesi come l'Italia che vogliono lavorare con le armi della diplomazia sembrano passare in secondo piano, non occupiamo terreno ma stiamo investendo capitale politico per indirizzare il conflitto verso una soluzione pacifica e per stabilizzare il paese nell'interesse a mantenere la Libia come unita e sovrana", ha spiegato Conte. "Ieri è stato compito un passo avanti decisivo in questa direzione", ha concluso il premier ricordando la Conferenza di ieri a Berlino.(Rin)