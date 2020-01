Mafie: Lamorgese, a Foggia 91 nuovi operatori di Polizia, da Stato massima attenzione a contrasto (2)

- "L’arrivo a Foggia di nuovi operatori di Polizia, come promesso dopo i recenti gravi episodi di recrudescenza criminale, dimostra la massima attenzione e l’impegno dello Stato per contrastare con forza e determinazione l’aggressione da parte delle organizzazioni criminali locali. L’incremento di personale consentirà di intensificare l’azione di prevenzione sul territorio, da affiancare alla intensa attività di indagine già in corso da parte della magistratura", ha dichiarato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. (segue) (Com)