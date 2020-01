Mafie: Lamorgese, a Foggia 91 nuovi operatori di Polizia, da Stato massima attenzione a contrasto (5)

- "Il ripetersi di maxi operazioni, con l’impiego di centinaia di donne e uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnati, in contemporanea, con controlli a 'tappeto' nelle aree più sensibili del capoluogo alla ricerca di armi, sostanze stupefacenti e eventuali soggetti latitanti, ha concluso il ministro Lamorgese, costituisce lo strumento più efficace per dimostrare la presenza delle istituzioni e che nessun territorio urbano può essere sottratto al controllo delle Forze di polizia". (Com)