Migranti: Lega manda al processo Salvini con il voto in Giunta al Senato

- Il voto favorevole all'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, rimanda alla discussione in Aula il caso Gregoretti. La relazione del presidente, Maurizio Gasparri, in cui si proponeva il "diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere" nei confronti di Salvini è stata infatti respinta. A votare contro sono stati proprio i cinque esponenti della Lega in Giunta, mentre i rappresentanti di Forza Italia e di Fratelli d'Italia hanno dato parere negativo. In questo caso si è verificato un pareggio nei voti (cinque contro cinque) in seno all'organismo parlamentare tra i membri favorevoli e contrari alla richiesta. Risultato che, secondo quanto previsto dal regolamento, equivale a una bocciatura della relazione del presidente. La decisione finale a questo punto spetterà, tra circa un mese, all'Aula del Senato, dove il voto odierno della Giunta dovrà essere confermato o annullato. Salvini è accusato dal Tribunale dei ministri di Catania di sequestro di persona nei confronti di 131 migranti bloccati a bordo della nave nel porto di Augusta dalla notte del 27 luglio fino al 31 luglio, quando fu autorizzato lo sbarco. (segue) (Rin)