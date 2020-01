Migranti: Lega manda al processo Salvini con il voto in Giunta al Senato (2)

- La Giunta si è riunita nel pomeriggio per circa un'ora e mezza per via dell'assenza, annunciata, dei membri della maggioranza in segno di protesta nei confronti del centrodestra per il mancato rinvio del voto. Assenti anche il senatore ex M5s e ora al Misto, Gregorio De Falco, e per motivi di salute anche Meinhard Durnwalder del Sudtiroler Volkspartei. Quest'ultimo aveva detto che avrebbe votato, in caso di sua presenza, contro l'autorizzazione a procedere. Non sono mancati momenti di tensione, quando Gasparri ha attaccato il presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci, che a sua volta lo aveva accusato di non avere consegnato dei materiali di prova in Giunta. "Sono state dette menzogne dal senatore Marcucci, anche quando sostiene che non sono stato disponibile a dare il materiale necessario a deliberare in scienza e coscienza", ha dichiarato Gasparri. Mentre secondo la senatrice della Lega, Erika Stefani - scelta questo pomeriggio come nuova relatrice - il leader del Carroccio "non ha nulla da nascondere e siamo pronti a smascherare il bluff è andare al 'vedo'". Secondo Stefani, inoltre, la maggioranza si sarebbe "sottratta" alla discussione all'interno della Giunta per le immunità del Senato "evitando il confronto" nel merito della questione. (segue) (Rin)