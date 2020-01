Migranti: Lega manda al processo Salvini con il voto in Giunta al Senato (3)

- Salvini, da parte sua, ha subito reagito dichiarando che "quelli del Pd non hanno neanche la faccia di difendere la loro idea". Dal suo tour in Emilia-Romagna in vista del voto per le regionali, l'ex ministro dell'Interno ha detto di essere "il primo politico al mondo" a chiedere di essere processato. "Penso di essere il primo politico al mondo che chiede di essere processato", ha affermato Salvini che si è detto "curioso di sapere come andrà a finire, ma io - ha aggiunto - faccio di testa mia nonostante quello che mi hanno detto i miei legali". Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite della trasmissione "Sono le venti" sulla Nove, ha risposto in merito alla questione e in particolare al ruolo da lui avuto nella vicenda. "Per quanto riguarda il mio ruolo, quando si tratta di rispondere non della decisione specifica ma dell'indirizzo politico e generale, io ci sono", ha detto Conte sottolineando di avere già chiarito il suo ruolo nella circostanza che ha riguardato soltanto "la redistribuzione dei migranti". (Rin)