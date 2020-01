Tunisia: presidente Saied incarica Elyes Fakhfekh di formare un governo (2)

- Il premier incaricatio, Elyes Fakhfakh, è nato nel 1972 a Tunisi e è ingegnere con una specializzazione in gestione delle risorse umane e aziendale. Ha conseguito la laurea in ingegneria presso la National school of engineers of Sfax e un master in Studi approfonditi presso l'Istituto nazionale di scienze applicate di Lione. Ha inoltre conseguito, a Parigi, un master in management. Fakhfakh ha iniziato la sua vita professionale in Francia, dove ha ricoperto è stato direttore di un progetto di ricerca presso Hutchinson, una società specializzata nella produzione di componenti automobilistici e aeronautici. In seguito, è stato nominato direttore di produzione nella filiale polacca dell'azienda. Dopo il suo rientro in Tunisia, nel 2006, ha ricoperto la carica di direttore generale di una società industriale tunisina specializzata in componenti automobilistici, quindi direttore generale di un gruppo fino a dicembre 2011.Dopo la rivoluzione, si è unito al partito democratico Ettakatol per il lavoro e la libertà e ha guidato la campagna elettorale del partito nel 2011.È stato eletto presidente del Consiglio nazionale del partito al suo terzo congresso nel 2017. Dopo le elezioni per l'Assemblea costituente nazionale, Elyes Fakhfakh è stato nominato ministro del Turismo, quindi ministro delle Finanze nel dicembre 2012. Nel 2014, Fakhfakh ha fondato una società specializzata in consulenze, finanziamento di progetti infrastrutturali e recupero dei rifiuti nella Regione nordafricana. Era tri i candidati alla presidenza nel 2019. (Tut)