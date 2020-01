Canada: al via a Vancouver prima fase udienza estradizione Meng Wanzhou, Cfo di Huawei

- Oltre un anno dopo l'arresto di Meng Wanzhou all'aeroporto internazionale di Vancouver, la prima fase dell'udienza di estradizione del direttore fnanziario (Cfo) di Huawei inizia oggi presso la Corte suprema in Canada. Lo riferisce l'emittente "Cbc". I pubblici ministeri statunitensi vogliono che Meng sia processata a New York per frode bancaria riguardo il controllo di Huawei su una compagnia accusata di violare le sanzioni economiche Usa contro l'Iran. Nel corso della prima settimana di processo, la squadra della difesa di Meng e gli avvocati del procuratore generale canadese discuteranno della questione della cosiddetta "doppia criminalità" di fronte al giudice associato Heather Holmes. (segue) (Was)