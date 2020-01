Guardia finanza: Lamorgese, cordoglio per morte maresciallo Marco Musichini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso il cordoglio al generale Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di finanza, per la scomparsa, durante il servizio, del maresciallo Marco Musichini. Il ministro, riferisce una nota del Viminale, ha voluto inviare alla famiglia e a tutto il Corpo della Guardia di finanza i sentimenti di commossa e sentita partecipazione al dolore. Il titolare del Viminale ha voluto ringraziare le donne e gli uomini della Guardia di finanza per l’impegno straordinario e la professionalità messa in campo quotidianamente per la collettività.(Com)