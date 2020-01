Kosovo: lettera di Kurti a Mustafa, dispiaciuto che negoziati su formazione governo siano fermi (4)

- "Spetta al Movimento Vetevendosje trovare una soluzione per siglare un accordo sulla nuova coalizione di governo", ha detto nei giorni scorsi il leader della Lega democratica del Kosovo Mustafa, dopo aver incontrato nella sede del partito l'ambasciatore statunitense Philip Kosnett. "Spetta a loro, non a noi, offrire una soluzione", ha dichiarato Mustafa. Anche il vice leader dell'Ldk, Agim Veliu, ha detto che spetta al Vetevendosje trovare una soluzione "accettabile per entrambe le parti". "Certamente dovrebbero essere considerati responsabili per l'attuale situazione", ha precisato. L'ambasciatore Usa a Pristina, da parte sua, ha invitato i partiti politici kosovari a sbloccare quanto prima la situazione formando un accordo di governo sulla base del risultato delle elezioni del 6 ottobre. (segue) (Kop)