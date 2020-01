I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: presidente parlamento Konjufca, il 20 gennaio prima riunione della nuova legislatura - Il presidente del parlamento kosovaro Glauk Konjufca ha indetto la prima seduta della settima legislatura dell'Assemblea nazionale di Pristina per il 20 gennaio. L'agenda prevede discussioni per la nomina delle delegazioni kosovare nell'Assemblea parlamentare del processo di cooperazione dell'Europa sud orientale (Seecp) e la rappresentanza dell'Assemblea parlamentare nel Consiglio europeo. Konjufca è stato eletto presidente del parlamento di Pristina lo scorso 26 dicembre, mentre il nuovo governo kosovaro non è stato ancora formato dopo le elezioni del 6 ottobre. (Res)