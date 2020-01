Kosovo: presidente Thaci, Vetevendosje non è l'unica opzione per formare un governo

- Il movimento Vetevendosje, nonostante abbia vinto le elezioni dello scorso ottobre in Kosovo, non è l'unico partito cui spetta il compito di formare un nuovo governo. Lo ha detto il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, citato dal portale “Gazeta Exspress”. Secondo la legislazione del Kosovo, solo il partito che ha vinto le elezioni ha il diritto di nominare un candidato per il primo ministro. Thaci ha affermato che il Kosovo si è bloccato nella formazione di nuove istituzioni aggiungendo che verranno esaminate tutte le opzioni e le modalità politiche volte a rispettare la volontà dei cittadini ma anche le responsabilità legali e costituzionali. "Il voto dei cittadini deve essere rispettato", ha detto Thaci. (segue) (Kop)