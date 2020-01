Davos: premier croato Plenkovic, confermata partecipazione a Forum economico mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Croazia, Andrej Plenkovic, arriverà domani a Davos, in Svizzera, per partecipare a tre panel di discussione nel quadro del Forum economico mondiale (Wef). Lo riferisce il sito del quotidiano “Jutarnij List”, aggiungendo che già domani il premier prenderà parte ad un panel sui Balcani occidentali insieme ai presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, e ai premier di Bulgaria e Slovenia, Bojko Borisov e Marjan Sarec. Sempre domani, Plenkovic parteciperà ad una discussione sulla crescita economica nei paesi dell’Europa centrale e meridionale insieme al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Per mercoledì, infine, è prevista una riunione informale con una serie di altri leader.(Zac)