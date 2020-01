Kosovo: Movimento Vetevendosje nomina Kurti come premier incaricato (2)

- Thaci ha affermato che il Kosovo si è bloccato nella formazione di nuove istituzioni aggiungendo che verranno esaminate tutte le opzioni e le modalità politiche volte a rispettare la volontà dei cittadini ma anche le responsabilità legali e costituzionali. "Il voto dei cittadini deve essere rispettato", ha detto Thaci. Il Movimento Vetevendosje ha vinto le elezioni di ottobre ma non ha la maggioranza in parlamento e non è riuscito ancora a raggiungere un accordo con l’Ldk, formazione politica attestatasi al secondo posto in termini di consensi. I due partiti non sono d'accordo sulla condivisione degli incarichi ministeriali anche dopo l'elezione del presidente del parlamento, Glauk Konjufca, esponente di Vetevendosje. Quest’ultimo è stato eletto senza un accordo con l’Ldk, peggiorando di fatto i colloqui fra le due forze politiche (Kop)