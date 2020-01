Ue: Regling, realistico pensare accordo definitivo Mes a marzo (2)

- "Il Mes sarà più coinvolto nella realizzazione e progettazione di programmi futuri seguendo gli sviluppi insieme alla Commissione europea. Inoltre, le linee di credito precauzionale del Mes saranno più efficaci per evitare che piccoli problemi diventino grandi", ha proseguito. "Un Mes più forte non è fine a se stesso, la riforma del Mes fa parte di un pacchetto globale di misure per approfondire l'Unione monetaria, compresi i lavori sul completamento dell'Unione bancaria con il regime comune di protezione dei depositi, l'Unione dei mercati dei capitali e il Bicc. Questo programma di approfondimento dell'Unione economica e monetaria è sostenuta anche dal Fondo monetario internazionale, e queste tappe per approfondire ulteriormente l'Uem promuoveranno ulteriormente il ruolo internazionale dell'euro", ha proseguito. (Beb)