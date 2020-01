Egitto-Regno Unito: da Londra 28 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile

- Il ministro della Cooperazione internazionale dell'Egitto, Rania al Mashat, ha incontrato oggi il segretario di Stato per lo Sviluppo internazionale del Regno Unito, Alok Sharma, con il quale ha discusso di cooperazione economica e di sviluppo sostenibile. Lo ha fatto sapere il ministero egiziano in una nota. L'incontro è avvenuto a margine del Summit Regno Unito-Africa a Londra. Sharma ha annunciato nell'occasione che il governo britannico stanzierà 24 milioni di sterline (circa 28 milioni di euro) a dono per fornire all'Egitto assistenza tecnica in materia di istruzione, sanità, commercio e investimenti, 13 milioni dei quali (oltre 15 milioni di euro) per lo sviluppo economico e il potenziamento delle risorse giovanili. Altri 3 milioni di sterline (3,5 milioni di euro) saranno destinati al settore dell'inclusione fiscale, mentre i restanti 8 milioni di sterline (9,4 milioni di euro) saranno stanziati per la creazione di posti di lavoro. (Cae)