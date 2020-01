Ricerca: Cingolani (Leonardo), necessario creare modello societario al passo con innovazione

- Rispetto al ritmo molto veloce dell’innovazione, è necessario creare un modello di metabolizzazione per la società. Lo ha detto Roberto Cingolani, Chief Technology e Innovation Officer di Leonardo, nel corso della conferenza “L’altra specie: rapporti tra I.A. e intelligenza naturale”, tenutasi oggi a Roma e organizzata dalla Fondazione Leonardo-Civiltà delle macchine. Il modello per adattare la società al passo degli sviluppi tecnologici passa per una formazione costante e un investimento sulle capacità dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda determinate attività e funzioni. In questo contesto, Cingolani ha rilevato come anche le imprese debbano adattarsi ad un mercato più dinamico e in cui i concorrenti possono arrivare da settori differenti, in una trasformazione delle capacità tecnologiche e produttive che coinvolge ogni livello. (Frm)