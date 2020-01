Governo: Conte, paesi chiamati ad accelerare su politiche sostenibili, Cabina regia strumento di questa sfida

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervendo al Cnel alla presentazione delle linee programmatiche della Cabina di regia "Benessere Italia" della presidenza del Consiglio dei ministri e coordinata dalla consigliera Filomena Maggino, ha spiegato che "i governi nazionali non possono sottrarsi al compito di imprimere una radicale accelerazione alle politiche improntate alla sostenibilità", ma ha anche rimarcato la necessità "di fare sistema, governo imprese, esponenti del mondo accademico e della ricerca. Solo così potremo perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030". A questo punto del suo intervento, dunque, Conte si è soffermato sulla Cabina di regia "Benessere Italia" e ha spiegato come nasca proprio "per favorire la massima sinergia tra tutti i protagonisti coinvolti in questa intrapresa che potranno così trovare in questa sede un luogo per dialogare, confrontarsi e convergere nella definizione degli strumenti migliori per questa sfida così ambiziosa". Sempre in merito alla Cabina di regia, poi, Conte ha sottolineato, a propsito della sua composizione, che ne fanno parte "membri indicati da tutti i ministri, un comitato scientifico autorevole e un selezionato numero di accademici". Nel dettaglio, questa cabina costituisce l'organo di supporto tecnico-scientifico al presidente del Consiglio nell’ambito delle politiche del benessere e della valutazione della qualità della vita dei cittadini, con il compito di monitorare e coordinare le attività specifiche dei ministeri, assistere le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali nella promozione di buone pratiche sul territorio ed elaborare specifiche metodologie e linee guida per la rilevazione e la misurazione degli indicatori della qualità della vita. (Rin)