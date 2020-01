Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Trasparenza e Antimafia, presieduta dalla consigliera Alice Arienta e dal consigliere David Gentili. All’ordine del giorno la prosecuzione dell’aggiornamento del piano anticorruzione. Partecipa il segretario generale del Comune di Milano, Fabrizio Dell'Acqua.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala, 2 (ore 17.30 - 19.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. Seduta consiliare dedicata prevalentemente alla discussione del “Piano verso l’economia circolare”. All’ordine del giorno, tra le altre cose, anche la valutazione del progetto A.P.E. sulle aree di propulsione economica; la realizzazione dell’autostrada Cremona-Mantova; azioni per il contrasto dei fenomeni di antisemitismo e condanna di ogni forma di antisemitismo.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 10.00 -19.00)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa, in occasione del XX Giorno della Memoria, alla commemorazione che si svolge alla "Rotonda" della Casa circondariale "Francesco Di Cataldo" di Milano. L'evento, organizzato dal Comitato per le "Pietre di inciampo" - Milano (CPIA) 5 e da Costituzione Viva, ricostruisce il ruolo del carcere di San Vittore durante l'occupazione tedesca e ricorda, in particolare, il sacrificio dell'agente di custodia Andrea Schivo, al quale è stata dedicata la pietra di inciampo in piazza Filangieri. Ha assicurato la sua presenza la senatrice Liliana Segre, presidente onorario CPIA."Rotonda" della Casa circondariale "Francesco Di Cataldo", piazza Filangieri 2 (ore 10.30)L'assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Grandi Eventi sportivi, Antonio Rossi, partecipano alla presentazione ufficiale del Giro d'Italia Giovani Under 23.Westin Palace Hotel, piazza della Repubblica 20 (ore 11.00)Inaugurazione della mostra promossa per la Giornata della Memoria dal Consiglio regionale in collaborazione con il Museo della Brigata Ebraica e l’associazione "Figli della Shoah". Partecipano il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, i vice presidenti Carlo Borghetti e Francesca Brianza e i consiglieri segretari Dario Voli e Giovani Malanchini.Palazzo Pirelli - Spazio eventi, via Fabio Filzi, 22 (ore 13.00)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all'assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori, interviene all'inaugurazione della mostra fotografica "A la moda vegia - mestieri di ieri, bambini di oggi", organizzata dal Centro culturale Tellino, Accademia del Pizzocchero di Teglio, Arga Lombardia Liguria, associazione interregionale di giornalisti agroambiente e food, in collaborazione con Regione Lombardia.Palazzo Lombardia - Spazio N3, piano terra, piazza Città di Lombardia 1 (ore 13.30)VARIELa senatrice a vita Lilliana Segre partecipa alla posa della pietra d’inciampo al carcere di San Vittore."Rotonda" della Casa circondariale "Francesco Di Cataldo", piazza Filangieri 2 (ore 10.30)(Rem)