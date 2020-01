Migranti: Gasparri (FI), da Marcucci solo bugie e menzogne

- Il presidente della Giunta delle immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha respinto "le menzogne" giunte dal capogruppo al Senato del Pd, Andrea Marcucci, in merito alla mancata consegna di materiale in Giunta. "Sono state dette menzogne dal senatore Marcucci, anche quando sostiene che non sono stato disponibile a dare il materiale necessario a deliberare in scienza e coscienza", ha dichiarato Gasparri, secondo il quale le affermazioni di Marcucci sarebbero "false". "Forse - ha aggiunto - non conoscendo le procedure, si è lasciato andare a frasi imprecise". Rispetto alle critiche arrivate dall'esponente Pd sulla seduta di oggi definita "illegittima", Gasparri ha chiarito di avere seguito quanto stabilito in precedenza dalla Giunta per il regolamento. "Il senatore Marcucci corregga le sue affermazioni perché le bugie non si possono dire", ha concluso.(Rin)