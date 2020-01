Economia: Fmi, leggero ribasso su prospettive di crescita globale per il 2020 e il 2021

- La crescita economica globale si attesterà nel 2020 al 3,3 per cento rispetto, mentre le stime per l'anno appena trascorso propendono al 2,9 per cento del 2019. È quanto emerge dall’aggiornamento delle prospettive economiche globali (World economic outlook) pubblicato oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi). La previsione di crescita per l’anno in corso è stata rivista al ribasso dello 0,1 per cento rispetto alle stime del rapporto dello scorso ottobre. Il documento è stato pubblicato a un giorno dal Forum economico mondiale che prenderà il via domani a Davos, in Svizzera. Per il 2021, l’Fmi prevede una crescita del 3,4 per cento, con una previsione al ribasso di 0,2 percentuali rispetto alle stime dello scorso ottobre. Negli Stati Uniti la crescita dovrebbe attestarsi intorno al 2,3 per cento nel 2019, al 2 per cento nel 2020, per calare ulteriormente all'1,7 per cento nel 2021 (0,1 punti percentuali in meno per il 2020 rispetto al rapporto di ottobre). La previsione riflette un ritorno a una posizione fiscale neutrale e un ulteriore allentamento delle condizioni finanziarie. Si prevede che la crescita nell'area Euro salirà dall'1,2 per cento nel 2019 all'1,3 per cento nel 2020 (una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto al rapporto di ottobre) e all'1,4 per cento nel 2021. Nel rapporto odierno restano invariate le previsioni per la crescita economica del 2020 per Italia e Francia rispetto al rapporto di ottobre, rispettivamente 0,5 e 1,3 per cento, mentre sono state riviste al ribasso dello 0,1 per cento le proiezioni per il 2020 dell’economia tedesca. Nel Regno Unito, la crescita dovrebbe stabilizzarsi all'1,4 per cento nel 2020 e fermarsi all'1,5 per cento nel 2021, stima invariata rispetto alle proiezioni del rapporto di ottobre. Le previsioni di crescita dell’Fmi indicano un'uscita ordinata di Londra dall'Unione europea a fine gennaio, seguita da una graduale transizione verso una nuova relazione economica. (segue) (Res)