Economia: Fmi, leggero ribasso su prospettive di crescita globale per il 2020 e il 2021 (2)

- La crescita per le economie emergenti del continente asiatico e dei paesi in via di sviluppo dovrebbe aumentare leggermente, dal 5,6 per cento nel 2019 al 5,8 per cento nel 2020 e al 5,9 per cento nel 2021 (0,2 e 0,3 punti percentuali in meno per il 2019 e il 2020 rispetto al rapporto di ottobre). Il ribasso della crescita riflette in gran parte una revisione al ribasso delle proiezioni di crescita dell’India, dove la domanda interna ha subito un rallentamento più marcato del previsto a causa dello stress nel settore finanziario non bancario e di un calo della crescita del settore del credito. La crescita dell'India è stimata al 4,8 per cento nel 2019, 5,8 per cento nel 2020 e 6,5 per cento nel 2021 (1,2 e 0,9 punti percentuali in meno rispetto alla stima del rapporto di ottobre). La crescita in Cina è prevista in calo dal 6,1 per cento stimato nel 2019 al 6 per cento nel 2020 e 5,8 per cento nel 2021. La firma della fase 1 dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti ha spinto l’Fmi a rivedere al rialzo di 0,2 punti percentuali la stima di crescita per il 2020 rispetto al rapporto dello scorso ottobre. Tuttavia, si prevede che le controversie irrisolte sulle più ampie relazioni economiche tra Stati Uniti e Cina e il necessario rafforzamento della regolamentazione finanziaria interna continueranno a pesare sulla crescita economica cinese. (segue) (Res)