Economia: Fmi, leggero ribasso su prospettive di crescita globale per il 2020 e il 2021 (3)

- La crescita nei paesi europei in via di sviluppo dovrebbe rafforzarsi a circa il 2,5 percento nel 2020-2021 dall'1,8 percento nel 2019 (0,1 punti percentuali in più per il 2020 rispetto al rapporto di ottobre). Il miglioramento riflette una crescita robusta e continua nell'Europa centrale e orientale, un rilancio dell'attività in Russia e una ripresa in corso in Turchia, secondo il rapporto dell’Fmi. In America Latina si prevede una ripresa dallo 0,1 percento stimato nel 2019 all'1,6 percento nel 2020 e al 2,3 percento nel 2021 (rispettivamente 0,2 e 0,1 punti percentuali in meno rispetto al rapporto di ottobre). Le revisioni sono dovute al declassamento delle prospettive di crescita del Messico nel periodo 2020-2021, anche a causa del perdurare di investimenti deboli, nonché di un considerevole calo delle previsioni di crescita per il Cile, colpito da disordini sociali. Queste revisioni sono parzialmente compensate da una revisione al rialzo delle previsioni per il 2020 per il Brasile. (segue) (Res)