Economia: Fmi, leggero ribasso su prospettive di crescita globale per il 2020 e il 2021 (4)

- La crescita nella regione del Medio Oriente e dell'Asia centrale è prevista al 2,8 percento nel 2020 (0,1 punti percentuali in meno rispetto al rapporto di ottobre) e dovrebbe poi passare al 3,2 percento nel 2021. La stima per il 2020 riflette principalmente una revisione al ribasso della proiezione relativa alla crescita economica dell’Arabia Saudita, che nell’anno in corso dovrebbe attestarsi intorno all’1,9 per cento, in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto alle proiezioni del mese di ottobre. Infine, per l’Fmi nell'Africa sub-sahariana la crescita dovrebbe aumentare al 3,5 percento nel periodo 2020-2021 (dal 3,3 percento del 2019). La proiezione è inferiore di 0,1 punti percentuali rispetto alle precedenti stime del rapporto dello scorso ottobre per il 2020 e di 0,2 punti percentuali per il 2021. Ciò riflette le revisioni al ribasso per il Sudafrica (in cui i vincoli strutturali e il deterioramento delle finanze pubbliche stanno frenando la fiducia delle imprese e gli investimenti privati) e per l'Etiopia, dove il consolidamento del settore pubblico, necessario per contenere le vulnerabilità del debito, dovrebbe pesare sulla crescita. (Res)