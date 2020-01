Scuola Roma: assessorato, avanti tavolo permanente con sindacati su operatori educativi per l'autonomia

- Va avanti il tavolo permanente tra l'amministrazione capitolina e i sindacati maggiormente rappresentativi del settore in merito al personale Oepa, operatori educativi per l'autonomia. "Il tavolo - spiega una nota del Campidoglio - si è riunito oggi a viale Manzoni. Hanno preso parte ai lavori l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì, personale del Dipartimento servizi educativi e scolastici di Roma Capitale e rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. L'Amministrazione ha aggiornato i presenti sui procedimenti relativi alle misure contenute nell'accordo sottoscritto il 20 settembre, a partire da questioni gestionali e organizzative della giornata lavorativa. Già nel tavolo convocato a dicembre era stato confermato che, come stabilito nell'accordo, nelle more dell'iter di modifica del Regolamento, la validità delle norme transitorie contenute nello stesso era stata protratta per tutto l'anno scolastico 2019-20, al fine di tutelare i lavoratori del settore. Il tavolo sarà a breve riconvocato per proseguire nel confronto", conclude il Campidoglio. (Com)