Governo: Conte, Cabina Regia essenziale per politica pubblica adeguata a nostra realtà, metodo diventi strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo oggi presso la sede del Cnel alla presentazione delle linee programmatiche della Cabina di regia "Benessere Italia" della presidenza del Consiglio dei ministri, coordinata dalla consigliera Filomena Maggino, ha spiegato che "il lavoro della Cabina di regia è essenziale per ascoltare tutti gli stakeholder, raccogliere e confrontare differenti prospettive per elaborare un progetto di politica pubblica ponderato, misurato e adeguato alla nostra realtà economica e di vita". L'auspicio di Conte, anzi, è che "questa metodologia diventi strutturale, è un messaggio che consegniamo anche ai governi che verranno, non si dovrà più prescindere da questa impostazione". Secondo il presidente del Consiglio, infatti, la rigenerazione equa dei territori, la progettazione della mobilità, le politiche per la transizione energetica "che implica una precisa scelta a favore di fonti alternative", sono tutti obiettivi che necesittano di essere affrontati in maniera congiunta". Conte ha fatto anche l'esempio della presenza di "statistiche ufficiali puntuali e disaggregate su base territoriale" definendola "preziosa" perché "ci consente di eleboarare politiche specifiche". Il premier si è appunto richiamato a uno "dei 12 indicatori del Bes e cioè la procedura di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione" per evidenziare come sul fronte dell'abbandono scolastico questo dato "subisce una flessione passando dal 23 a 13, 8 per cento dal 2004 al 2016" in riferimeto alla fascia d'età compresa tra i 16 e i 24 anni, "per poi crecere di nuovo fino al 2018. Ma lo stesso dato tra nord sud e centro rileva che il tasso di abbandono è ovunque in diminuzione mentre al nord risulta un incremento negli utlimi due anni". (Rin)