Brasile: Fmi porta stima crescita Pil 2020 al 2,2 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive degli analisti di mercato, del governo e dell'Fmi sono più ottimistiche di quelle dell'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) e della Banca mondiale (Bm). Quest'ultima ha ridotto le proiezioni sulla crescita dell'economia brasiliana nel 2020, portandole al 2 per cento, lo 0,5 per cento in meno rispetto a quanto stimato nel giugno del 2019. La stima è contenuta nel rapporto sulle "Prospettive dell'economia mondiale" diffuso lo scorso 8 gennaio. Per il 2021 l'istituto finanziario prevede una crescita del 2,5 per cento, rispetto al 2,3 per cento stimato lo scorso anno. (segue) (Brb)