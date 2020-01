Brasile: Fmi porta stima crescita Pil 2020 al 2,2 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) prevede che l'economia brasiliana crescerà dell'1,7 per cento nel 2020, principalmente grazie all'aumento della fiducia delle imprese, che porterà a una maggiore produttività e crescita generale. Le previsioni dell'organizzazione, pubblicate nel rapporto "World economic situation and outlook 2020" lo scorso 17 gennaio, includono anche una stima di crescita per l'area dell'America latina pari all'1,3 per cento, dopo una crescita di appena lo 0,1 per cento nel 2019. La stima di crescita del Pil brasiliano dell'Onu è al di sotto di quanto previsto dal governo, dal mercato finanziario e dalla Banca mondiale (Bm). (Brb)