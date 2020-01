Migranti: Gasparri (FI), comportamento di Salvini in linea con leggi dello Stato

- Il comportamento dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla vicenda della nave Gregoretti è stato "in perfetta linea con le leggi dello Stato". Lo ha detto il il presidente della Giunta delle immunità del Senato, Maurizio Gasparri, al termine della votazione all'interno della Giunta sulla sua stessa relazione contro l'autorizzazione a procedere contro Salvini, respinta dall'organismo parlamentare. "Il comportamento di Salvini è stato in perfetta linea con le leggi dello Stato e poi sapete prevale una valutazione di ordine politico", ha spiegato Gasparri ai cronisti. "I colleghi della Lega hanno fatto affermazioni di grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla presidenza e dai relatori".(Rin)