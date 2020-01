Ue: Gentiloni, in estate decisione su revisione Patto di stabilità

- Si avranno in estate le decisioni sulla proposta di revisione del six pack e two pack. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, dopo i lavori dell'Eurogruppo. "Lanceremo a febbraio il processo di revisione del six pack e two pack, sarà un processo di consultazioni con gli Stati membri e l'Eurogruppo avrà una parte rilevante in queste consultazioni" che riguarderanno i portatori di interessi e i Parlamenti nazionali. "Il periodo di consultazioni si concluderà con la proposta di decisione in estate. In questo processo, uno degli obiettivi chiari che abbiamo è rendere più semplici le nostre regole e, dall'altro lato, trovare consenso per facilitare gli investimenti, specialmente quelli verdi", ha aggiunto. "Non abbiamo bisogno di una tassonomia, termine che rischia di spaventare, ma dobbiamo facilitare gli investimenti verdi. La transizione di cui parliamo non solo ha bisogno di finanziamenti pubblici, di investimenti privati, di nuove regole e regolamentazioni, ma anche di investimenti pubblici maggiori e più incisivi. Questi sono gli obiettivi congiunti, di come arrivare a questi obiettivi si parlerà nei mesi futuri", ha concluso. (Beb)