Migranti: Stefani (Lega), maggioranza si è sottratta a discussione in Giunta

- La maggioranza si è sottratta alla discussione all'interno della Giunta per le immunità del Senato "evitando il confronto" nel merito della questione Gregoretti. Lo ha detto la senatrice della Lega, Erika Stefani, al termine della riunione della Giunta delle immunità del Senato, riunitasi sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Purtroppo la maggioranza si è sottratta alla discussione evitando il confronto nel merito e per non prendersi la responsabilità di dire a tutti, espressamente e prima delle elezioni regionali, di voler processare Salvini", ha dichiarato Stefani.(Rin)