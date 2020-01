Traffico Roma: Raggi, puntiamo su mobilità alternativa. Passo dopo passo miglioriamo insieme nostra città

- Relativamente all'indagine che vede Roma al secondo posto al mondo, dopo Bogotà, per le ore che i cittadini passando in auto nel traffico e prima in Italia, il sindaco di Roma, Virginia Raggi in un post su Facebook ha spiegato: "Oggi una società privata che analizza dati sulla mobilità ha pubblicato una ricerca in base alla quale un cittadino di Roma passa 254 ore nel traffico. Roma - ha scritto Raggi - è al secondo posto tra le dieci città più trafficate al mondo, Milano al settimo. Segno che in Italia, per tanti anni, abbiamo fatto poco. Mi sono chiesta: 'cosa abbiamo fatto in questi anni e come possiamo invertire la rotta?'. Non è semplice, ma qualcosa inizia a vedersi. In questi tre anni e mezzo abbiamo messo su strada 400 nuovi bus e nei prossimi mesi ne arriveranno oltre 328, molti a servizio delle nostre periferie. Dagli ultimi dati di Moovit, dal 2016 a oggi il tempo medio di attesa alle fermate dei mezzi pubblici nella nostra città è sceso da 20 a 16 minuti: il 20 per cento in meno. Non basta ancora ma è un chiaro segnale che siamo sulla strada giusta". (segue) (Rer)