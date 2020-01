Traffico Roma: Raggi, puntiamo su mobilità alternativa. Passo dopo passo miglioriamo insieme nostra città (2)

- "Guardate queste immagini di un vecchio post. Ve le faccio vedere un’altra volta - ha proseguito il sindaco della Capitale - perché penso che siano più chiare di mille parole: questo è un bus mentre percorre la preferenziale di viale Eritrea e viale Libia, nella zona nord della città. Potrei mostrarvi immagini simili in via Emanuele Filiberto, via Vittorio Emanuele Orlando e viale delle Terme di Caracalla. Viaggiare su un bus quando la preferenziale non è occupata dalle auto private o intralciata da chi parcheggia in doppia fila significa risparmiare tempo e avere mezzi più veloci. Significa dare alle persone una valida alternativa all’automobile. In questi ultimi mesi stiamo incentivando gli operatori di bike e car sharing a investire in periferia. Tutte misure che contribuiscono ad alimentare forme di mobilità alternative al mezzo privato. Attività che rientrano nel Piano urbano della mobilità sostenibile (la pianificazione delle nuove linee di tram, bus, metro, piste ciclabili, isole pedonali, etc), una programmazione a lungo termine per dare alla città un sistema di trasporti e mobilità in grado di rispondere alle richieste delle persone. E a evitare che si trascorrano ore nel traffico. Passo dopo passo proviamo a migliorare insieme la nostra città". (Rer)