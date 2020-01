Regionali: Salvini, M5s non andrà oltre il 6 per cento in Emilia-Romagna e Calabria

- Il M5s non "andrà oltre il 5 o il 6 per cento" alle prossime elezioni in Emilia Romagna e Calabria. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a San Giovanni in Persiceto. "Penso che il Movimento cinque stelle non andrà oltre i 5 o 6 pe cento, una quota marginale, sia in Emilia Romagna che in Calabria, ha dichiarato Salvini. "Non ho mai vinto la schedina ma dico quello che guardo in giro", ha aggiunto il leader del Carroccio.(Rin)