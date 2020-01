Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi e il presidente della ‘Fondazione Alberto Sordi’ Italo Ormanni partecipano alla conferenza stampa per la presentazione della mostra “Alberto Sordi 1920-2020”. Coordina e interviene Alessandro Nicosia.Piazza del Campidoglio, Musei Capitolini (ore 11)- L’assessore alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì interviene al Seminario "Le sfide educative all'alba del terzo millennio".Sala Gonzaga, via della Consolazione, 4 (ore 9.30)- L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti interviene al "Forum della cooperazione turistica Italia Cina".Auditorium Parco della Musica, viale Pietro De Coubertin, 30 (ore 14.30)- Assemblea capitolina.Palazzo Senatorio (ore 14) (segue)(Rer)