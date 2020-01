Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Alessio D'Amato, assessore alla Sanità e integrazione socio sanitaria partecipano all'inaugurazione delle sale operatorie dell'ospedale Cto di Roma. Partecipa Flori Degrassi, direttore generale Asl Roma 2.Ospedale Cto, via San Nemesio, 21 (ore 12)- Consiglio regionale del Lazio.Via della Pisana, 1301 (ore 12)VARIE- Convegno su "Le vittime dell'odio" dedicato ai crimini dell'odio e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione, dall'antisemitismo all'islamofobia, dai cori razziali all' “hate speech on line”, dall'omofobia e agli atti di bullismo contro i disabili. Al convegno, organizzato dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti di discriminazione (Oscad), parteciperanno il ministro delle Pari opportunità e della famiglia, Elena Bonetti, e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, con un'intervista esclusiva a Liliana Segre, senatrice a vita e vittima sopravvissuta alla Shoa.Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (ore 10) (segue)(Rer)