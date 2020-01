Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Anteprima stampa della mostra "Frammenti. Fotografie di Stefano Cigada", promossa dall’assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale e dalla Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali.Museo di Roma in Trastevere (ore 11)- Manifestazione cittadina contro la discarica a Monte Carnevale.Piazza del Campidoglio (ore 10.30)- Incontro con la stampa Ryanair e Codacons. Nel corso dell'incontro interverranno: Kenny Jacobs, chief marketing officer Ryanair, Chiara Ravara, head of sales and marketing Ryanair, Carlo Rienzi, presidente Codacons e Gianluca Di Ascenzo, presidente Codacons.Hotel Majestic, via Vittorio Veneto 50 (ore 12)- Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e il presidente dell’Anci (associazione nazionale comuni italiani), Antonio Decaro, sigleranno il Protocollo d’Intesa per la lotta alla dispersione scolastica e la promozione delle pari opportunità e del diritto allo studio.Ministero dell’Istruzione, viale Trastevere 76/a (ore 15)(Rer)