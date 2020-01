Iran-Venezuela: Arreaza ricevuto a Teheran da omologo Zarif (2)

- L'incontro si svolge mentre a Bogotà si incontrano i ministri di oltre 20 paesi, nell'ambito della terza conferenza ministeriale emisferica sulla lotta al terrorismo. Nell'occasione il presidente colombiano Ivan Duque ha denunciato la presenza di cellule del movimento sciita libanese Hezbollah in Venezuela. “Abbiamo osservato la presenza di cellule di Hezbollah in paesi come il Venezuela”, ha detto Duque, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Espectador”. Il capo dello stato ha quindi citato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui “si afferma in maniera chiara che non si può permettere ad alcun paese di promuovere, ospitare, sponsorizzare o facilitare attività terroristiche sul suo territorio". Duque ha quindi accusato il presidente Nicolas Maduro di ospitare in territorio venezuelano “gruppi terroristi, come l’Eln e la dissidenza delle Farc”. (segue) (Res)