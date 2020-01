Sanremo: Guerrini (M5s), commissione capitolina Pari opportunità dice no a Cally

- La commissione capitolina sulle Pari opportunità ha concordato all’unanimità l’invio di una lettera indirizzata alla commissione di Vigilanza della Rai per stigmatizzare le scelte della direzione artistica del prossimo festival di Sanremo. La contestazione si riferisce, in particolare, alla partecipazione del cantante Junior Cally. “La Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale - si legge nella lettera - visto il contenuto delle canzoni di Junior Cally e relativi video inneggianti alla cultura di accettazione della violenza di genere, che banalizza comportamenti lesivi della dignità della donna e diffonde ed esalta come modello di condotta l'immagine del bullo e del violento, fa appello alla funzione pubblica a cui è tenuta la Rai e chiede a questa spettabile commissione che venga stigmatizzato il rilievo dato a Junior Cally da parte della direzione artistica del festival di Sanremo 2020, che già nella conferenza stampa dedicata al festival si era distinta per esternazioni discriminatorie nei confronti delle donne”. (segue) (Com)