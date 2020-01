Sanremo: Guerrini (M5s), commissione capitolina Pari opportunità dice no a Cally (2)

- “L’iniziativa si è resa necessaria - dichiara la presidente della commissione Gemma Guerrini -. Non possiamo tollerare che il servizio pubblico dia spazio a simili esternazioni di violenza che altrimenti non avrebbero alcuna visibilità e che si pongono in netto contrasto con il contratto di servizio della Rai che, al contrario prevede il superamento degli stereotipi di genere e il contrasto ad ogni forma di violenza. I consiglieri di maggioranza e opposizione si sono trovati concordi nello stigmatizzare le scelte della direzione artistica del festival. Nei confronti di quest’ultima auspichiamo immediati e urgenti provvedimenti da parte della commissione di Vigilanza della Rai, in rispetto a tutti i cittadini.” (Com)