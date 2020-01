Iran: nominato nuovo vice comandante Forza Quds dei Pasdaran

- Il generale Mohammad Hejazi è stato nominato vice comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica dell’Iran. Lo riportano i media di Stato. L’ufficiale sarà dunque il numero due di Esmail Ghaani, succeduto al generale Qasem Soleimani, ucciso la notte del 3 gennaio in un raid aereo statunitense nell’area dell’aeroporto di Baghdad. Nato nel 1956 a Isfahan, Hejazi è entrato nei Pasdaran nel 1979. Ha guidato per oltre dieci anni i paramilitari della milizia Basij, fondata per ordine dell’ayatollah Ruhollah Khomeini all’indomani della rivoluzione con compiti di polizia religiosa. Nel 2008 Hejazi è stato nominato vice comandante dei Guardiani della rivoluzione islamica. L’anno successivo ha assunto anche il comando della base Tharallah a Teheran, incaricata di gestire la soppressione delle proteste seguite alla controversa vittoria elettorale di Mahmoud Ahmadinejad alle presidenziali di quell’anno. Il nome di Hejazi figura dall’ottobre del 2011 tra le personalità iraniane sanzionate dal Consiglio dell’Unione europea. Il generale è anche stato autore di una lettera inviata il 26 giugno 2009 al ministero della Sanità nella quale si vietava la pubblicazione di documenti riguardanti il ferimento o il ricovero di manifestanti durante le proteste. Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), nell’agosto scorso Hejazi era l’uomo della Forza Quds in Libano, incaricato della fornitura di missili di precisione al movimento sciita Hezbollah. Ghaani, nuovo capo dell'unità d'élite dei Pasdaran, era stato invece vice di Soleimani fin dalla fine degli anni Novanta. (Res)