Cooperazione: Niger, Farnesina invia kit sanitari

- A seguito dell’incendio che ha provocato ingenti danni ad alloggi e strutture sanitarie del centro di accoglienza di Agadez, in Niger, la Farnesina ha disposto l’invio di circa 985 chilogrammi di farmaci e materiale medico-sanitario della Cooperazione italiana in deposito presso la Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi. L'invio, riferisce la Farnesina in una nota, è stato disposto in risposta alla richiesta di sostegno dell’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) in Niger. Il carico umanitario è stato trasportato con un volo C-130 del Comando Operativo di vertice Interforze del ministero della Difesa, decollato oggi dalla base militare di Pisa in direzione Niamey, e sarà destinato a sostenere le attività di assistenza sanitaria di Unhcr a favore dei richiedenti asilo ospitati nel centro. (Com)