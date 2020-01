Regionali: Boccia, chi vota Bonaccini vota per territorio, chi vota Salvini vota per occupazione Emilia-Romagna

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, oggi a Forlì e a Cesena per visitare alcune cooperative del territorio, ha detto che "l'Emilia-Romagna è una terra straordinaria nella quale territorio e imprese, equità, solidarietà, innovazione e capacità di produrre valore si sono sempre tenuti per mano. Il modello emiliano-romagnolo è garanzia di giustizia sociale ed efficienza. Una terra però, suo malgrado, negli ultimi mesi presa in ostaggio da Salvini ed è diventata l'epicentro del dibattito politico italiano e a volte europeo, visto che tutti ci chiedono come finirà anche dall'estero. Finirà - ha continuato Boccia - come è giusto che finisca con voi che voterete per il vostro territorio. Chi vota per il territorio e per la sua autonomia vota per Stefano Bonaccini, chi vota Salvini vota per l'occupazione dell'Emilia-Romagna. Il comune denominatore di questa giornata tra le imprese romagnole di Cesena e Forlì - ha aggiunto il ministro Boccia - è la visione cooperativistica del lavoro, cooperative lungimiranti, all'avanguardia, che sanno sfruttare le tecnologie; aziende che sono un tutt'uno col territorio e viceversa. In una terra governata egregiamente e con la disoccupazione ridotta quasi della metà in cinque anni di amministrazione Bonaccini, chi viene qui deve dire cosa è disposto a fare e su cosa, non a fare proclami inutili: noi continueremo ad abbassare il costo fiscale del lavoro e realizzeremo l'autonomia. Abbiamo iniziato a farlo con l'ultima legge di bilancio ed è l'obiettivo prioritario del Pd per la legislatura. Salvini con la flat tax vuole tagliare le tasse solo ai ricchi, noi vogliamo abbassare le imposte sul lavoro per dare ai lavoratori salari più alti e alle imprese costi più bassi", ha concluso Francesco Boccia. (Com)